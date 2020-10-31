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الطقس: الحرارة اعلى من معدلها بـ 3 درجات

الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة اعلى من معدلها بـ 3 درجات



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/10/31: يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/11/01: يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


الاثنين 2020/11/02: يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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