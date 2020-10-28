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موقف فينيسيوس من فضيحة التحريض ضده من قبل بنزيما

الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف فينيسيوس من فضيحة التحريض ضده من قبل بنزيما



وكالات

كشفت تقارير إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس يشعر بالدهشة مما بدر من زميله الفرنسي كريم بنزيما، خلال لقاء ريال مدريد، وبوروسيا مونشنغلادباخ (2-2) في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها برنامج "التشيرنجيتو" الشهير، فيديو وصفته جماهير ريال مدريد بـ"فيديو الفضيحة"، يظهر فيه بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي المباراة، طالبا منه بعدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا"

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ذلك الموقف تسبب في دهشة كبيرة لفينيسيوس جونيور ومحيطه، خاصة في ضوء العلاقة القوية التي تربط بينه وبين المهاجم الفرنسي منذ قدومه إلى ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس يعتبر بنزيما مثله الأعلى، ويتمتع بعلاقة جيدة للغاية معه على المستوى الشخصي، حتى أنه يشعر بالحماية في وجود المهاجم الفرنسي خلال مرحلة تطوره، ولا يفوت فينيسيوس فرصة لمدح زميله الفرنسي، والتأكيد على مساعدته له في عملية التأقلم والتطور.

ورغم الضيق الذي سببه هجوم بنزيما على فينيسيوس، يؤكد من هم في محيط اللاعبين أن الواقعة ستبقى مجرد حكاية عابرة

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