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القبض على موظفين بشركة يانصيب فازوا بملايين اليوروهات بالاحتيال في ايطاليا

الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على موظفين بشركة يانصيب فازوا بملايين اليوروهات بالاحتيال في ايطاليا



وكالات

قالت شرطة مكافحة الجرائم المالية الإيطالية يوم الخميس، إن 12 موظفا وموظفين سابقين بشركة اليانصيب الوطنية الإيطالية فازوا بـ 24 مليون يورو (28 مليون دولار) عن طريق الاحتيال.

وأفادت الشرطة المالية بأن المحتالين المزعومين اشتروا 4 تذاكر يانصيب فائزة بين عامي 2015 و2019 بعد اختراق أنظمة الكمبيوتر الداخلية لمعرفة أماكن بيعها.

وبلغت قيمة اثنتين مما يطلق عليها تذاكر "خربش واكسب" 5 ملايين يورو لكل واحدة، بينما بلغت قيمة الأخريين أكثر من 7 ملايين يورو للواحدة.

وحيث إن قواعد الشركة تحظر على الموظفين المشاركة في ألعاب اليانصيب، زعموا أن فوزهم غير المشروع، قد جاء عبر أقارب لهم أو أصدقاء مقربين، وقاموا بمشاركة جزء من هذه الأموال معهم.

وصادرت الشرطة أصولا تزيد قيمتها على 27 مليون يورو من 12 شخصا متورطين في الاحتيال، وخضعوا للتحقيق بتهمة الاحتيال واختراق أنظمة كمبيوتر والاتجار في سلع مسروقة وغسل أموال.

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