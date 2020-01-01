الإمارات تشارك في خصخصة ميناء حيفا بإسرائيل

وكالات

قالت شركة "أحواض بناء السفن "الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها قدمت عرضا مشتركا مع "موانئ دبي العالمية" في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.



وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركتين وقعتا اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة ميناء حيفا، الذي يعد أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

من جهتها أوردت وكالة "وام" الإماراتية أن "موانئ دبي العالمية" وقعت اليوم عددا من مذكرات التفاهم مع شركة "دوفرتاوار"، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في "أحواض بناء وإصلاح السفن" الإسرائيلية وميناء إيلات.

ويأتي التوقيع في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين دولة الإمارات وإسرائيل، وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي، ومساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة.