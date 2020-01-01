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بايدن يتعهد بمكافحة كل أشكال التطرف بعد هجوم نيس

الجمعة 30 أكتوبر 2020 03:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتعهد بمكافحة كل أشكال التطرف بعد هجوم نيس



وكالات

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على خلفية هجوم نيس، بمكافحة كل أشكال التطرف في حال فوزه في السباق الانتخابي.

وقال بايدن، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "أنا وجيل نصلي من أجل الشعب الفرنسي بعد الهجوم الإرهابي المروع في نيس، الذي استهدف أشخاص أبرياء في دار عبادة"

.

وأضاف المرشح الديمقراطي: "إن إدارة بايدن وهاريس ستعمل مع حلفائنا وشركائنا لمنع عنف التطرف بكل أشكاله".

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة تودرام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص منهم مسنة قطع رأسها.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

وينتهي السباق الرئاسي بين بايدن، نائب الرئيس السابق الذي تولى هذا المنصب في عهد باراك أوباما، والرئيس الأمريكي الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 3 نوفمبر

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