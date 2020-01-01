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الولايات المتحدة تختبر بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات (فيديو)

الجمعة 30 أكتوبر 2020 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تختبر بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات (فيديو)



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "مينوتمان 3".

وذكرت القوات الجوية الأمريكية في بيان، أنه تم إطلاق الصاروخ أحادي الرأس في الساعة 12:27 صباحا (07:27 ت.غ.) من قاعدة فاندنبيرغ الجوية في كاليفورنيا، حيث قطع 6700 كيلومتر فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزر مارشال في المحيط.

وأفادت القوات الجوية بأنه تم التخطيط لهذا الاختبار منذ شهور وأكدت أنه لم يكن "استجابة أو رد فعل على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".

وكان من المقرر إجراء هذا الاختبار الثالث خلال هذا العام يوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية حول الجزر.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون، إنه "مثل عمليات الاختبارات السابقة.. أظهر هذا الحدث التزام القوات الجوية بالمشروع النووي للأمة مع ضمان أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن ومضمون وفعّال لردع خصومنا مع طمأنة حلفائنا وشركائنا".

وتابع "يجب أن نواصل الاستثمار في هذا الردع المجدي، والطيارين الذين يدعمون هذه المهمة كجزء من المرحلة الأكثر استجابة في ثالوثنا النووي"، في إشارة إلى الطرق الثلاث لإطلاق الأسلحة النووية "قاذفة قنابل استراتيجية وصاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات".

وكان صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي الذي دخل الخدمة منذ 50 عاما، هو الصاروخ أرض - جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ العام 2005، وتم تثبيته في قواعد في ولايات وايومنغ ونورث داكوتا ومونتانا.

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