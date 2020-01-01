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ترامب: هجمات مثل تلك التي شهدتها فرنسا ستبدأ في الولايات المتحدة حال فوز بايدن

الجمعة 30 أكتوبر 2020 02:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: هجمات مثل تلك التي شهدتها فرنسا ستبدأ في الولايات المتحدة حال فوز بايدن



وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية مثل تلك التي ضربت حاليا فرنسا، وذلك في حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في السباق الانتخابي.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الخميس بولاية فلوريدا: "بايدن يريد إلغاء القيود الخاصة بالدخول (إلى الولايات المتحدة)، هو سيدعو مهاجرين من أخطر مناطق العالم".

وأضاف ترامب: "هو سيفتح الباب أمام الإرهابيين المتطرفين الإسلاميين. رأيتم ماذا حصل منذ 3 أيام، أي قطع رأس شخص في فرنسا. واليوم هذا حدث من جديد".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في حال تطبيق خطة بايدن ستبدأ هجمات مروعة مثل تلك التي حصلت في فرنسا في مدننا".

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة تودرام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة مسنة قطع رأسها.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

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