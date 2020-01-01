مصر تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

وكالات

سجلت مصر يوم الخميس، 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، ارتفاعا من 153 إصابة و12 حالة وفاة يوم الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 6247 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 99 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 99273 حالات.

وأشارت إلى أن المنحنى الوبائي الصحي في البلاد يشهد استقرارا نسبيا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.