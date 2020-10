ترامب: لست سياسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "ليس سياسيا"، معتبرا أنه لا يلعب دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في واشنطن.

وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس عبر "تويتر": "إن كنت لا أبدو كسياسي اعتيادي في واشنطن، فذلك لأنني لست سياسيا. وإن عدم لعبي دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في واشنطن، لأن انتخابي تم للكفاح من أجلكم، بشكل أقوى مما قام به أحد من ذي قبل!".

If I don’t sound like a typical Washington politician, it’s because I’m NOT a politician. If I don’t always play by the rules of the Washington Establishment, it’s because I was elected to fight for YOU, harder than anyone ever has before! https://t.co/gsFSgh2KPc pic.twitter.com/kCtPkRWdY4