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ترامب: لست سياسيا

الجمعة 30 أكتوبر 2020 02:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لست سياسيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "ليس سياسيا"، معتبرا أنه لا يلعب دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في واشنطن.

وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس عبر "تويتر": "إن كنت لا أبدو كسياسي اعتيادي في واشنطن، فذلك لأنني لست سياسيا. وإن عدم لعبي دائما وفقا لقواعد النخبة السياسية في واشنطن، لأن انتخابي تم للكفاح من أجلكم، بشكل أقوى مما قام به أحد من ذي قبل!".

ويخوض ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري منافسة شرسة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد لمستوى البطالة.

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