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إصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالفيروس في الأردن

الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالفيروس في الأردن



وكالات

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، أن مدير عمليات خلية أزمة كورونا بالبلاد، العميد مازن الفراية، أصيب وعدد من أفراد أسرته بالفيروس المستجد.

وقال المركز في بيان: "ضمن الفحوصات الدورية التي يجريها المركز للعاملين فيه، تبينت إصابة نائب سمو رئيس المركز، مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرّاية بكورونا، حيث يلتزم حاليا بالعزل المنزلي والعمل عن بعد".

وكانت ابنة الفراية، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أعلنت فيه إصابة والدها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد.

ودعت ابنة العميد الأردني الفراية، أي شخص خالط أسرتها لأخذ الحيطة والحذر والخضوع للحجر.

يشار إلى أن الأردن، سجل اليوم 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الأردنية.

#الأردن #خلية أزمة #فيروس كورونا #المركز الوطني #العزل المنزلي #وزارة الصحة الأردنية #فيسبوك #مواقع التواصل الاجتماعي

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