شاهد لحظة إطلاق النار داخل كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بالتزامن مع حادثة الطعن

وكالات

بثت صحف وناشطون على يوتيوب مقاطع فيديو، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تُظهر لحظات إطلاق الشرطة للنيران داخل وخارج كنيسة في مدينة نيس الفرنسية بالتزامن مع حادثة قيام شاب مسلح، بقتل 3 أشخاص طعناً داخل الكنيسة.



إلى ذلك كشف مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، أن منفذ هجوم نيس أصيب بجروح خطيرة من نيران الشرطة، وهو الآن في المستشفى.

متحدث قضائي تونسي قال لـ"رويترز"، الخميس، إن المشتبه به التونسي في هجوم نيس بفرنسا ويدعى إبراهيم العويساوي، لم يكن مصنَّفاً كمتشدد قبل أن يغادر تونس، وقال مصدر بالشرطة الفرنسية إن العويساوي غير مصنف كمتشدد في فرنسا أيضاً.





مصدر أمني تونسي قال إن العويساوي ينحدر من قرية سيدي عمر بوحجلة بالقيروان، وكان يقيم في صفاقس، مشيراً إلى أن الشرطة ذهبت الى عائلته الخميس، وتُجري تحقيقات معهم، وأضاف أن العويساوي من مواليد 29 مارس/آذار 1999.

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وأكد محسن الدالي، المتحدث القضائي، لـ"رويترز"، هوية المشتبه به قائلاً إنه لم يكن مصنَّفاً كمتشدد لدى السلطات التونسية.

وأضاف أن العويساوي غادر تونس، في رحلة هجرة غير شرعية، في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ووصل إلى نيس، اﻷربعاء.