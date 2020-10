أبلغته عبر “واتساب”.. محكمة واشنطن تستدعي محمد بن سلمان على خلفية دعوى قضائية (صور)

وجهت محكمة واشنطن الأمريكية استدعاء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب 9 سعوديين آخرين، ومؤسسة "مسك" الخيرية، عبر تطبيقي "واتساب" و"سيغنال"، من أجل المثول أمامها؛ على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

حسب تقرير للشبكة نفسها، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإن المحكمة المذكورة وجهت هذا الاستدعاء لولي العهد السعودي والأطراف الأخرى المذكورة، عبر "واتساب" يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول الماضي، باللغتين العربية والإنجليزية.





ونشرت الشبكة نفسها، صوراً تقول إنها راجعة إلى المراسَلة التي بعثت بها المحكمة، وقد تبين أنها أُرسلت على الساعة الرابعة وخمس دقائق عصراً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية)، كما أكدت أيضاً أن المتلقي توصل بها بعد 20 دقيقة من ورودها عليها.

Docket update in Jabri v. MBS in US federal court: MBS was served!



The irony is that he was served via WhatsApp. The same app he used via NSO’s Pegasus to hack @JKhashoggi, @oamaz7 & other dissidents. The same app he uses to communicate w/kushner & world leaders



Poetic justice pic.twitter.com/N9fC9VrETl