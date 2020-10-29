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حدث اليوم .. تسجيل أبعد هدف فى تاريخ الدوري الأوروبي "فيديو"

الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حدث اليوم .. تسجيل أبعد هدف فى تاريخ الدوري الأوروبي "فيديو"



وكالات

سجل الإسبانى جوردى جوميز، لاعب أومونيا نيقوسيا القبرصى، رقما قياسيا جديدا بعدما سجل هدفا في شباك أيندهوفن الهولندي، بالدقيقة 29 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "نيو جى اس بى"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" بالموسم الجديد 2020-2020.

وجاء هدف جوميز من مسافة 56 متر وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة "أوبتا"، ليصبح أبعد هدف على الإطلاق يسجل في الدوري الأوروبي، محطماً الرقم القياسي المسجل في الأسبوع الماضي بواسطة كيمار روفى لاعب رينجرز.

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وكان المهاجم الجاميكى كيمار روفي، لاعب رينجرز الاسكتلندى، دخل الخميس الماضى، التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل هدفا رائعا فى فوز فريقه على مضيفه ستاندرليج البلجيكى، بهدفين دون مقابل، فى انطلاق دور المجموعات من الدورى الأوروبى.

وجاء هدف لاعب رينجرز من منتصف الملعب وتحديدا من مسافة 54.6 ياردة، وهي أبعد مسافة على الإطلاق لهدف تم تسجيله في الدوري الأوروبي قبل أن يتحطم هذا الرقم الليلة.

#الدوري الأوروبي #أبعد هدف #جوردي غوميز #أيندهوفن الهولندي #ملعب نيو جي اس بي #شبكة أوبتا #رقم قياسي #كيمار روفي #رينجرز الاسكتلندي

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