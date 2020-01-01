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أول فيلم مصري يفوز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان

الجمعة 30 أكتوبر 2020 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول فيلم مصري يفوز بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان



وكالات

فاز الفيلم المصري القصير "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك"، للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية، لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان السينمائي، في دورته الخاصة التي اختتمت يوم الخميس.


واستطاع الفيلم الروائي القصير (ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك) الحصول على جائزة السعفة الذهلبية بعد المنافسة مع 11 فيلما في نفس الفئة، في إنجاز عالمي تاريخي للسينما المصرية.

جدير بالذكر أن مهرجان كان السينمائي، أجل دورته لسنة 2020 حتى مايو 2021، بسبب انتشار جائحة كورونا.


وجرى الاكتفاء بتنظيم دورة مصغرة من مهرجان كان استمرت لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر 2020.

#فيلم قصير #مهرجان كان #السعفة الذهبية #السينما المصرية

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