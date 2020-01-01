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إسبانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة و موسكو تسجل 69 وفاة بفيروس كورونا

الخميس 29 أكتوبر 2020 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة و موسكو تسجل 69 وفاة بفيروس كورونا



وكالات


أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت بواقع 23580 حالة بموجب حصيلة يوم الخميس.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و136503 حالات.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 173 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35639، حسب الوزارة.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد مما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.

وأعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا في موسكو، اليوم الخميس، أن العاصمة الروسية سجلت 69 حالة وفاة جديدة للمصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 6713 شخصا.
وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة يوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 66 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 414 ألف حالة من أصل مليون و581 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس 29 أكتوبر أن حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس من المتوقع أن تبدأ أواخر العام الجاري.

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