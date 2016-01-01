“اخترناه وانتخبناه، بالحب سيفوز”.. مصري يسجل أغنية ساخرة لترامب على نفس لحن أوبريت لمبارك

سجل مواطن مصري يدعم وسام مجدي، أغنية ساخرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت دعماً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصري وسام مجدي، وفي أغنيته التي نشرها اﻷربعاء 28 أكتوبر/تشرين اﻷول 2020، اختار كلمات أغنية على نفس اللحن الخاص بأغنية "اخترناه" وهي أغنية تم إنتاجها في عام 1999 لدعم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في ذلك الوقت.

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اغنية "اخترناه":

حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، تضمنت كلمات الأغنية: "اخترناه وانتخبناه.. بالحب سيفوز دائماً.. اخترناه وانتخبناه.. عندما يتكلم قلوبنا تسمع.. اخترناه وانتخبناه.. إنها مهمته التي اختارها لحياة ملكية مرفهة.. اخترناه وانتخبناه بلا تردد أو رجوع.. اخترناه وانتخبناه.. يوفر لنا نشر الرأي بحرية.. اخترناه وانتخبناه.. توصل للسلام مع الرئيس كيم".

في المقابل وقبل ستة أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي، ركّز المرشّح الديمقراطي المتصدر للاستطلاعات جو بايدن، الأربعاء، هجماته على طريقة إدارة خصمه الرئيس دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية ثانية، جائحة كوفيد-19، في حين يواصل المرشّح الجمهوري بلا هوادة، جولاته الانتخابية وانتقاداته لحجم الاهتمام المسلّط على الفيروس.



حيث يعتمد المرشحان استراتيجيتين متناقضتين في السباق الرئاسي.

التغلب على كورونا:

.وأدلى بايدن (77 عاماً)، بصوته بشكل مبكر في معقله ويلمينتغون بولاية ديلاوير، حيث التقى عبر الفيديو خبراء في شؤون الصحة العامة، ومن المتوقّع أن يلقي الأربعاء خطاباً حول "مشروعه للتغلب على كوفيد-19".

فيما سيشارك بايدن مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يوم السبت، في تجمّع انتخابي؛ لمناقشة "توحيد الأمريكيين للتصدي للأزمات التي تواجهها البلاد".



بذلك ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها الرجلان معاً في تجمّع انتخابي منذ فوز بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

تجمعان انتخابيان لترامب: من جهته، يشارك ترامب (74 عاماً)، في تجمّعين انتخابيين بأريزونا، إحدى الولايات التي يمكن أن تكون حاسمة في استحقاق الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.





حيث جاء في تغريدة أطلقها المرشح الجمهوري، أن "كوفيد، كوفيد، كوفيد هو النشيد الموحّد للإعلام الكاذب"، مضيفاً: "سيكون هذا موضوعهم الأوحد حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني"، أي اليوم التالي لموعد الاستحقاق.

يُذكر أن الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة للوفيات بكوفيد-19 مع 226 ألف وفاة، وهي تسجّل مؤخراً أرقاماً قياسية لجهة الإصابات اليومية بالوباء.

فيما تُظهر الاستطلاعات وجود نقمة كبيرة على طريقة إدارة ترامب للأزمة الصحية التي ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد.