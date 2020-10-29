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إبراهيموفيتش يشجع على ارتداء القناع الطبي: أنت لست زلاتان... لا تتحدى الفيروس

الخميس 29 أكتوبر 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يشجع على ارتداء القناع الطبي: أنت لست زلاتان... لا تتحدى الفيروس



وكالات

ظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مقطع فيديو قصير من أجل التوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحدث زلاتان عن خطورة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه خاض الحرب وانتصر، ولكن ليس الكل زلاتان، لذلك يجب توخي الحذر قائلا: "أنت لست زلاتان... لا تتحدى الفيروس".


​وقال إبراهيموفيتش أيضًا خلال مقطع الفيديو إن الطريقة الأسلم لمواجهة الفيروس هي الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الوقائية حتى يتم تجاوز هذه المرحلة دون خسائر.

وكان نادي ميلان الإيطالي قد أعلن إصابة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش، يوم 24 سبتمبر/ أيلول المنصرم بفيروس كورونا المستجد، وعاد وأعلن شفاءه في 10 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري.

#زلاتان ابراهيموفيتش #القناع الطبي #الكمامة #فيروس كورونا #التباعد الاجتماعي #اسي ميلان

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