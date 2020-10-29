"كاف" يعلن تأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى

وكالات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى، وذلك بناء على مناقشات جرت على مدار اليوم الخميس.

وقال "كاف" في بيان أصدره، مساء الخميس: إنه "بناء على المباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الأفريقي لوضع خطة تنسجم مع النصوص ومصلحة مباراة العودة، تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء".



وأضاف "كاف" أنه فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال وبناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية".

وأوضح أن "المناقشات الرسمية جارية للتوافق على أفضل موعد ممكن، لأن حاليا، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة".



وكانت السلطات المصرية قد طلبت من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى موعد لاحق، وتم قبول الأمر بشكل مبدئي غير أنه لم يتم الموافقة على الموعد المقترح بخصوص إقامة المباراة.

وحجز الأهلي المصري بطاقة التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين 5-1، حيث حسم مباراة الذهاب في الدار البيضاء بهدفين نظيفين، قبل أن يؤكد تأهله بالفوز في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي نصف النهائي الآخر، يستضيف الزمالك نظيره الرجاء المغربي في مصر، حيث حسم الفارس الأبيض مباراة الذهاب بهدف نظيف.