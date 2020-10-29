  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بومبيو: يجب أن تتوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون على الرياض

الخميس 29 أكتوبر 2020 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: يجب أن تتوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون على الرياض



وكالات

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أدان فيها هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وكتب بومبيو: "ندين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية والتي تُهدد الأمن الإقليمي وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيين. يجب على الحوثيين التوقف عن العمل مع إيران، والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي، وعليهم أن يعملوا لمساعدة الشعب اليمني".


​وتابع: "يجب أن تتوقف الهجمات العشوائية التي شُنّت هذا الأسبوع على الرياض من قبل الحوثيين الذين تساعدهم وتحرضهم إيران".

وختم: "يُظهر الحوثيون عدم جديتهم في تحقيق حل سياسي سلمي في اليمن من خلال العمل مع الحرس الثوري الإيراني".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن يحيى سريع، في وقت سابق"، تنفيذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطارات جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط.

​كان التحالف بقيادة السعودية قد صرح الأسبوع الماضي، إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية في المملكة.

#مايك بومبيو #الحوثيون #الرياض #تويتر #السعودية #ايران #الأمريكيين #جماعة أنصار الله #التحالف العربي

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2020

صحيفة تزعم اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبايدن.. وهذا ما سيفعله الفلسطينيون حال فوز ترامب

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: التصويت المبكر يحقق أرقاما قياسية مع أكثر من 85 مليون مقترع

3 أيام على الانتخابات الامريكية .. ماذا يقول خبيران توقعا فوز ترامب 2016؟

وفاة شاب من غزة في مخيمات اللجوء في اليونان

أردوغان يشكر السعودية وإسرائيل والإمارات

ملخص أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

7888

هل فتحت إسرائيل أجواءها للطيران المتّجه للسعودية؟

أبو حسنة يوضح آلية عودة طلاب "الأونروا" إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة