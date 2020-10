بومبيو: يجب أن تتوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون على الرياض

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، أدان فيها هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وكتب بومبيو: "ندين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المملكة العربية السعودية والتي تُهدد الأمن الإقليمي وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، بمن فيهم الأمريكيين. يجب على الحوثيين التوقف عن العمل مع إيران، والتوقف عن تهديد الأمن الإقليمي، وعليهم أن يعملوا لمساعدة الشعب اليمني".

We condemn Iranian-backed Houthi attacks on Saudi Arabia that threaten regional security and endanger the lives of innocent civilians, including Americans. The Houthis must stop working with Iran, stop threatening regional security, & should work to help the people of Yemen.