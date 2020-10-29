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الأردن يسجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 29 أكتوبر 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يسجل 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بكورونا



وكالات

سجل الأردن، اليوم الخميس، 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الأردنية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 65,385 حالة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليا 1260 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

ولفتت إلى أنه تم إجراء 25558 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1,808,896 فحصا.

#الأردن #وفيات كورونا #فيروس كورونا #اصابات كورونا #وزارة الصحة الأردنية

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