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فرنسا تسجل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 29 أكتوبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تسجل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، يوم الخميس، تسجيل 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 36020، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1 مليون و282769 حالة إصابة.

هذا وأفادت الوزارة بأن المصابين بـCovid-19 واصلوا التدفق إلى المستشفيات، التي تستضيف الآن 21183، حيث تم توثيق دخول 976 مصابا جديدا منذ يوم الأربعاء.

وأشارت أيضا إلى أن عدد المصابين الذين يخضعون للعناية المركزة بلغ 3156 شخصا

#فرنسا #اصابات كورونا #فيروس كورونا #وفيات كورونا #كوفيد-19

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