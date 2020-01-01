أول تعليق من حماس على تصريحات وزير خارجية أمريكا بشأن مواليد القدس

غزة /سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي السماح لمواطني بلاده المولودين بالقدس المحتلة بوضع اسم المدينة أو "إسرائيل" في خانة محل الميلاد بجوازات السفر، يعكس إصرار واشنطن على تنفيذ كل خطوات صفقة القرن بتشجيع من تطبيع بعض الدول العربية مع الاحتلال.



وأضاف في تصريح صحفي، "هذا الإعلان بقدر ما يؤكد مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على شعبنا الفلسطيني، فإنها تمثل قمة التزوير للتاريخ والواقع والحقائق".

وشدد على أن السلوك الأمريكي الذي يصعد من دعمه للاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، يدلل على الاستهتار البالغ من الإدارة الامريكية بالمنظومة الرسمية العربية.