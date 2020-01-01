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هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور



وكالات

قالت الحكومة الهولندية يوم الخميس، إن سلطات الطب البيطري ستعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة بوسط البلاد.

ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من ثبوت إصابة زوج من البجع البري ب" المسبب لإنفلونزا الطيور.

وأصدرت السلطات تعليمات لأصحاب مزارع الدواجن بإبقاء الطيور في حظائرها للحيلولة دون إصابتها بالعدوى من طيور برية.

وقال بيان الحكومة إنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق عشرة كيلومترات حول المزرعة التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست، علما أنه توجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.

هذا، وتقوم السلطات بفحص مزارع الدواجن الأخرى في نطاق ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.

#هولندا #الدجاج #انفلونزا الطيور #فيروس إتش 5 إن 8 #مزارع الدواجن

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