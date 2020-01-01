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الجامعة العربية تدعو للتصدي للسياسات الإستيطانية الإسرائيلية

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو للتصدي للسياسات الإستيطانية الإسرائيلية



القاهرة /سما/

دعت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عمليات القتل والتهجير اليومي والتصدي للسياسات الإستيطانية الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم الخميس في الذكرى 64 لمذبحة كفر قاسم، إنه يتوجب على المجتمع الدولي إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرادعة التي من شأنها وقف الانتهاكات المتواصلة من خلال تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني والعمل على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن جميع المجازر والمذابح التي ارتكبتها على مدى تاريخها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأكدت الجامعة العربية، رفضها وإدانتها لجميع المخططات والإنتهاكات الإسرائيلية من إستيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة على دعمها الكامل لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الإستعمارية وإسقاطها من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الجامعة العربية #استيطان #الاراضي الفلسطينية #مستوطنات #مجزرة كفر قاسم

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