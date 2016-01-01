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الجيش اليمني: مقتل 5 من الحوثيين بقصف مدفعي شمالي صعدة

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اليمني: مقتل 5 من الحوثيين بقصف مدفعي شمالي صعدة



وكالات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 5 عناصر من "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

 ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد هلال العباسي، إن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في جبهة بَاقِم شمال صعدة، وتجمعات لهم بالقرب من مثلث بَاقِم".

وأشار إلى "شن مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع وآليات للحوثيين في جبهة بَاقِم، ألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوفهم".
وفي الأول من أكتوبر الجاري، أعلن الجيش اليمني مقتل 9 متسللين من الحوثيين في جبهة بَاقِم، في حين قُتل آخرون باستهداف تعزيزات للجماعة قادمة من مثلث الرَبوعة.

وسيطر الجيش اليمني في 21 آب/ أغسطس الماضي، على مواقع قريبة من مُثَلث بَاقِم تطل على مركز المديرية الواقعة شمال المحافظة الحدودية مع السعودية، اثر هجوم مباغت على الحوثيين، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية بَاقِم، اثر عملية عسكرية شاركت فيها قوات النخبة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة.

#الجيش اليمني #صعدة #الحوثيون #اليمن #صنعاء #وكالة سبأ

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