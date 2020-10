ترامب: قلوبنا مع الفرنسيين ونقف مع حلفائنا في هذه المعركة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوف بلاده مع فرنسا بعد حادثة الطعن التي جرت اليوم في نيس وراح ضحيتها قتلى وجرحى.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها: "قلوبنا مع شعب فرنسا، تقف أمريكا مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة، يجب أن تتوقف هذه الهجمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة على الفور، لا يمكن لأي بلد كان، فرنسا أوغيرهأ، أن يتحمل هذه الهجمات لفترات طويلة".

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!