  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيلوسي: أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي: أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء



وكالات

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إنها تشعر بثقة كبيرة في انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت بيلوسي: "أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء. ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا"، بحسب ما ذكرت شبكة "TheHill" الأمريكية.

تعتبر بيلوسي من أشد المعارضين لوجود ترامب في السلطة، حيث أنها طالبت بايدن مؤخرا برفض المشاركة في أي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب.

وبايدن الديمقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

#بيلوسي #مجلس النواب الأمريكي #المرشح الديمقراطي #جو بايدن #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #شبكة The Hill

الأكثر قراءة اليوم

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

الأخبار الرئيسية

-

حاكت سيناريو حرب متعددة الجبهات.. شاهد: الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "السهم القاتل"

خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا

صحة غزة تحذر من العودة للاغلاق الشامل: المرحلة الحالية غير مطمئنة.. والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا حول مواليد القدس..

اسرائيل

متناولاً غباء محبي إسرائيل.. هآرتس: "حتى نهاية العالم".. لا تنسوا "أكياس التقيؤ" قبل مشاهدة هذا الفيلم!