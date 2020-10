قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إنها تشعر بثقة كبيرة في انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت بيلوسي: "أشعر بثقة كبيرة في انتخاب جو بايدن رئيسا يوم الثلاثاء. ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فسيتم انتخابه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل رئيسا"، بحسب ما ذكرت شبكة "TheHill" الأمريكية.

Speaker Pelosi: "I feel very confident that Joe Biden will be elected President on Tuesday. Whatever the end count is on the election that occurs on Tuesday, he will be elected, on January 20th he will be inaugurated President." pic.twitter.com/NNGAeiKSxP