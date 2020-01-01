  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يقول إنه تلقى تهديدات جديدة بقتله هو وأبناء عائلته

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقول إنه تلقى تهديدات جديدة بقتله هو وأبناء عائلته



وكالات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه تلقى تهديدات جديدة بقتله هو وأبناء عائلته، لافتا إلى أنه سوف "يبعث هذه الاقتباسات ومصادرها" إلى الأجهزة الأمنية.

وقارن نتنياهو خلال كلمته في جلسة الكنيست الخاصة لإحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحق رابين، التحريض الذي تعرض له رابين قبل مقتله مع التحريض الحالي ضده قائلا "25 عاما بعد مقتل رابين، هناك تحريض واضح على القتل ضد رئيس الحكومة وأبناء عائلته"، وفي أعقاب تلك التصريحات سمع صراخ من قبل أعضاء الكنيست المعارضين، احتجاجا على كلامه.


وقال نتنياهو "نحيي اليوم ذكرى رابين، المحب لوطنه البطل والقائد في حرب الاستقلال حتى حرب الأيام الستة.. أعمال تستحق التقدير"، وأضاف "في الماضي البعيد شهدنا مصائب وطنية قام بها متعصبون... إن سمحنا للأشخاص الهامشيين التصرف هكذا أيضا اليوم سنجد أنفسنا على حافة الهاوية. يجب علينا أن ندين بشدة العنف السياسي من أي معسكر كان، إطلاق النار في الميدان لن يكون بديلا عن التصويت في صندوق الاقتراع".

وتابع "احترمت رابين وأقدر إحساسه بأداء واجبه واستقامته لكن في المقابل لم أوافق على آرائه. عارضت بشدة أن ينعتوه بالخائن لكن في ذلك الوقت آمنت أن رابين وحكومته كانوا مخطئين، لأنهم أبرموا السلام مع العدو، ولقد آمنت وما زلت بأن السلام يكون مع أعداء قرروا التوقف أن يكونوا أعداء".

#بنيامين نتنياهو #تهديدات #قتل #الكنيست #اسحق رابين #حرب الأيام الستة

الأكثر قراءة اليوم

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

كورونا يضرب اوروبا بشدة وفرنسا مصدومة وتعلن الحظر الشامل

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تحذر من العودة للاغلاق الشامل: المرحلة الحالية غير مطمئنة.. والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا حول مواليد القدس..

اسرائيل

متناولاً غباء محبي إسرائيل.. هآرتس: "حتى نهاية العالم".. لا تنسوا "أكياس التقيؤ" قبل مشاهدة هذا الفيلم!

اشتيه

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها