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الجيش اللبناني يؤكد التزامه السرية حول مجريات مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يؤكد التزامه السرية حول مجريات مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل



وكالات

شدد الجيش اللبناني اليوم الخميس، على التزامه السرية حول مجريات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، التي تجري برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية.


 وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام ومنذ انطلاق الجولة الأولى من التفاوض التقني غير المباشر لترسيم الحدود​ البحرية​، تعمد إلى نشر تحليلات ومعلومات تنسبها تارة إلى رئيس الفريق اللبناني المفاوض وطورا إلى أحد أعضاء هذا الفريق أو إلى أشخاص تزعم أنهم على تواصل معه".

وأكدت قيادة الجيش "التزام رئيس وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلي بتعليماتها لجهة عدم التصريح أو تسريب أي معلومات حول جلسات التفاوض".

وعقدت اليوم الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، لليوم الثاني على التوالي، بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة بجنوب لبنان، وبحضور أمريكي.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، شدد أمس على أنه "ليس واردا، لا من قريب ولا من بعيد، القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع ​العدو الإسرائيلي".

#لبنان #الجيش اللبناني #اسرائيل #مفاوضات ترسيم الحدود #الأمم المتحدة #نبيه بري

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