"الخارجية": تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6709 منذ بدء الجائحة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 275 حالة وفاة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: نيوجرسي، وجورجيا، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4157 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

وفي تونس، ذكرت سفارة دولة فلسطين أنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية والطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المختص بمتابعة سفر الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال بمغادرة الدفعة الثانية من طلبتنا للالتحاق بدراستهم في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمغادرة دفعة جديدة من المواطنين ورجال الأعمال إلى المملكة العربية السعودية للالتحاق بأسرهم وأعمالهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداع المغادرين.