  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غرق 140 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل السنغال بأسوأ حادث من نوعه هذا العام

الخميس 29 أكتوبر 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرق 140 مهاجرا على الأقل قبالة ساحل السنغال بأسوأ حادث من نوعه هذا العام



سما /رويترز

أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، بغرق 140 مهاجرا غير شرعي، على الأقل، قبالة ساحل السنغال، في أسوأ حادث من نوعه هذا العام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن البحرية السنغالية والإسبانية أنقذت نحو 60 شخصا. وأضافت أن النيران اندلعت في قارب المهاجرين وانقلب بعد ساعات من مغادرته بلدة مبور متوجها إلى جزر الكناري، يوم السبت الماضي.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "غرق 140 شخصًا على الأقل، بعد غرق سفينة تقل نحو 200 مهاجر قبالة الساحل السنغالي، وهو أسوأ حادث من نوعه يسجل في عام 2020".

#منظمة الهجرة الدولية #السنغال #غرق مهاجرين

الأكثر قراءة اليوم

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

الأخبار الرئيسية

-

حاكت سيناريو حرب متعددة الجبهات.. شاهد: الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "السهم القاتل"

خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا

صحة غزة تحذر من العودة للاغلاق الشامل: المرحلة الحالية غير مطمئنة.. والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا حول مواليد القدس..

اسرائيل

متناولاً غباء محبي إسرائيل.. هآرتس: "حتى نهاية العالم".. لا تنسوا "أكياس التقيؤ" قبل مشاهدة هذا الفيلم!