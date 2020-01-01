  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد القوات البحرية المصرية يكشف تفاصيل جديدة بشأن "ميسترال"

الخميس 29 أكتوبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القوات البحرية المصرية يكشف تفاصيل جديدة بشأن "ميسترال"



القاهرة /سما/

كشف قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن، تفاصيل جديدة حول سفينتي ميسترال اللتين يمتلكهما الجيش المصري.

وقال الفريق حسن في تصريحات لقناة "أون اي" إن " الميسترال تحمل عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والمضادة للغواصات، وطائرات هليكوبتر للأبرار.

وأوضح أن الميسترال تستطيع حمل المدرعات ومستويات من الذخائر المصاحبة لقوات الإبرار.

وتابع:" القوات البحرية المصرية تمتلك 2 ميسترال منذ 4 سنوات ونصف، والميسترال سفينة متعددة المهام والأغراض، لأنها تستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد".

#القوات البحرية المصرية #مصر #ميسترال #الجيش المصري #طائرات الهليكوبتر

الأكثر قراءة اليوم

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

لهذا السبب : ابن سلمان يخشى أن يقتل داخل القصر!!

الأخبار الرئيسية

-

حاكت سيناريو حرب متعددة الجبهات.. شاهد: الجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "السهم القاتل"

خشية أمنية وعسكرية "إسرائيلية" من تصعيد محتمل بغزة في ذكرى اغتيال بهاء أبو العطا

صحة غزة تحذر من العودة للاغلاق الشامل: المرحلة الحالية غير مطمئنة.. والتزام المواطنين هو نقطة الارتكاز

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير خارجية امريكا حول مواليد القدس..

اسرائيل

متناولاً غباء محبي إسرائيل.. هآرتس: "حتى نهاية العالم".. لا تنسوا "أكياس التقيؤ" قبل مشاهدة هذا الفيلم!