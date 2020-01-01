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وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن قبل زيارته إسرائيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن قبل زيارته إسرائيل



عمان /سما/

استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قبل زيارة الأخير المقررة اليوم إلى إسرائيل، وناقش معه العلاقات بين البلدين.

وبحث الملك عبد الله، بحضور ولي عهده، الحسين بن عبد الله، ووزير خارجية الأردن، مع إسبر، "علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الإرهاب". وفق روسيا اليوم

ومن المقرر أن يصل إسبر اليوم إلى إسرائيل، حيث "سيبحث مع كبار المسؤولين هناك مسألة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي"، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

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