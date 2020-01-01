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"الخارجية": تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين

الخميس 29 أكتوبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": تعاون مشترك بين البعثات الدبلوماسية والفريق المختص لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بأن فريق العمل المختص بالوزارة قام بالتنسيق مع كل من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة، لعودة ومغادرة عدد من الطلبة الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الالتحاق بدراستهم في برامج الدراسات العليا في جامعات تلك الدول، وذلك في إطار حملة مغادرة وعودة الأحباب، وبناء على طلب بعض البعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة لدى دولة فلسطين.

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، أنه تم التنسيق لمغادرة 9 طلاب إلى إيرلندا، للالتحاق بدراستهم العليا من خلال برنامج المنح الدراسية المقدمة لدولة فلسطين، كما تم التنسيق لمغادرة 9 طلاب ومعلمين ضمن برنامج منح الحكومة الفرنسية من دولة فلسطين إلى فرنسا، للالتحاق بدراستهم العليا هناك.

وأضافت أنه تم التنسيق، كذلك، لمغادرة طالب تم قبوله في منحة الماجستير في اليابان، المقدمة من خلال وكالة التعاون الدولية (جايكا)، كما تم التنسيق لمغادرة موظف برنامج الغذاء العالمي للالتحاق بعمله في أفغانستان، بالإضافة للتنسيق لمغادرة عدد من المواطنين الذين يحملون كلا من الجنسيات الاسترالية والروسية والعُمانية، للالتحاق بأماكن إقامتهم وعملهم في تلك الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مؤخرا لعودة 16 طالبا أنهوا جميع المتطلبات الأكاديمية لمنحة تشيفننغ المقدمة لهم من قبل الحكومة البريطانية.

#وزارة الخارجية #سفر المواطنين #الطلبة الفلسطينيين #برامج الدراسات العليا

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