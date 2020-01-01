  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفلسطينيون يحيون ذكرى"المولد النبوي" في المسجد الاقصى رغم سياسة التضييق

الخميس 29 أكتوبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون يحيون ذكرى"المولد النبوي" في المسجد الاقصى رغم سياسة التضييق



القدس المحتلة /سما/

أحيا عدد كبير من الفلسطينيين اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بشد الرحال للمسجد الاقصى وتكثيف الفعاليات الدينية، خصوصا بعد إساءة أوساط فرنسية للنبي الكريم من خلال نشر رسوم ساخرة له.

حيث عج المسجد الاقصى بالمصلين والوافدينَ من كل أنحاء فلسطين على الرغم من سياسة التضييق والمنع التي مارستها سلطات الاحتلال بحق المواطنين.

وقال رئيس الهيئة العليا وخطيب المسجد الأقصى د.عكرمة صبري :" هذا العام ذكرى المولد النبوي تختلف عن غيره من السنوات، فالحرب من خلال الرسوم الساخرة بقيادة فرنسا كانت حاضرة في أذهان الفلسطينيين، وفي كل فلسطيني، والفعاليات الدينية توجه رسالة إلى كل من يتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه سينال عقابه، كما حاول الاحتلال ان يفشل شد الرحال للمسجد الأقصى بوساطة سلسلة من الإجراءات الأمنية إلا ان الوافدين اصروا على القدوم للمسجد الأقصى نصرة للنبي ومسراه".

وتابع قائلاً :" الاستجابة منقطعة النظير لشد الرحال للمسجد الأقصى كانت بمثابة النصرة الحقيقية لنبينا الكريم، فهذا أقوى رد على الرسوم الساخرة من قبل دولة تدعي الديمقراطية".

وقال رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب :" اليوم ونحن نعيش ظرف إقدام

البعض ممن يسيؤون للنبي الكريم ويصرّون على إساءتهم بدعوى حرية التعبير، وان هذه الفعاليات في القدس وكل العالم هي تأكيد ان كل المسلمين لا يفتخرون الا بالانتساب لررسول الكريم محمد " .

#الفلسطينيون #المولد النبوي الشريف #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

ترامب

نيويورك تايمز: الفلسطينيون يراهنون على فوز بايدن.. ولا يريدن التفكير بفوز ترامب!

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس