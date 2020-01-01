  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال اجتماعه مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات

الخميس 29 أكتوبر 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات



رام الله /سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، أعضاء الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، حيث بحث معهم الوضع المالي واستمع لمطالبهم.

وطالب الاتحاد، رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الاتحاد على الوضع السياسي العام والأزمات المتلاحقة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقضيتنا، لا سيما الأزمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلا: "القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبرنا كل الأزمات التي مرت علينا سنعبر هذه الأزمات قريبا".

ودعا رئيس الوزراء الاتحاد إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

وأوضح أن مطلع الأسبوع المقبل سيتم صرف الراتب بنسبة 50%، وقد تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات، مشيرا إلى أن الأشهر القادمة، إذا لم تكن الأزمة قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة الصرف.

كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم بفتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة.

وحضر الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى جانب 35 عضوا من أعضاء الاتحاد.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #اتحاد المعلمين #العودة الى المدارس #رواتب المعلمين #العملية التعليمية #خصومات #سلطة النقد #البنوك الفلسطينية #رواتب الموظفين #موظفي السلطة #نسبة رواتب السلطة #اقتصاد #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

ترامب

نيويورك تايمز: الفلسطينيون يراهنون على فوز بايدن.. ولا يريدن التفكير بفوز ترامب!

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا