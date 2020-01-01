  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

الخميس 29 أكتوبر 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها



القدس المحتلة /سما/

وجّه وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكينازي اليوم  الخميس، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يدعوه فيها للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية مع إسرائيل. وفق هيئة البث الاسرائيلية "مكان".

وقال شمعون اران مراسل "مكان" للشؤون السياسية، إن الرسالة سُلمت لوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو الذي التقى أشكينازي، عشية زيارة الوزير الايطالي غدا للأراضي الفلسطينية.

والاثنين الماضي 26 أكتوبر من الشهر الحالي، تبنى المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

ومساء أمس الاربعاء، بعث الرئيس محمود عباس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، واستكمالا لما جاء في خطاب سيادته حول دعوة الأمين العام لإجراء المشاورات لعقد المؤتمر الدولي للسلام، خاصة بعد الإجماع الدولي وتأييد عقده والذي ظهر في مواقف غالبية أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي.

ودعا الرئيس، الأمين العام إلى إجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194.

#اسرائيل #السلطة الفلسطينية #طاولة المفاوضات #المجتمع الدولي #خارجية إيطاليا #غابي أشكنازي #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات

ترامب

نيويورك تايمز: الفلسطينيون يراهنون على فوز بايدن.. ولا يريدن التفكير بفوز ترامب!

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا