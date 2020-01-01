اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

القدس المحتلة /سما/

وجّه وزير الخارجية الاسرائيلي غابي اشكينازي اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يدعوه فيها للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية مع إسرائيل. وفق هيئة البث الاسرائيلية "مكان".

وقال شمعون اران مراسل "مكان" للشؤون السياسية، إن الرسالة سُلمت لوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو الذي التقى أشكينازي، عشية زيارة الوزير الايطالي غدا للأراضي الفلسطينية.

والاثنين الماضي 26 أكتوبر من الشهر الحالي، تبنى المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

ومساء أمس الاربعاء، بعث الرئيس محمود عباس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، واستكمالا لما جاء في خطاب سيادته حول دعوة الأمين العام لإجراء المشاورات لعقد المؤتمر الدولي للسلام، خاصة بعد الإجماع الدولي وتأييد عقده والذي ظهر في مواقف غالبية أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي.

ودعا الرئيس، الأمين العام إلى إجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194.