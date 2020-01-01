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"التعليم العالي" تدعو لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية المقامة على أراضينا المحتلة

الخميس 29 أكتوبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تدعو لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية المقامة على أراضينا المحتلة



رام الله /سما/

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، جميع مؤسسات التعليم العالي والأكاديميين والباحثين في جميع أنحاء العالم، إلى مقاطعة جامعة "أرائيل" وأية مؤسسة تعليم عالٍ إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على عدم شرعية هذه المؤسسات بحسب القانون الدولي، كونها مقامة عنوة على أراضٍ محتلة بالقوة، مطالبة كل أحرار العالم بمقاطعة هذه المؤسسات الاحتلالية، نصرة لقضيتنا العادلة وحقنا في التحرر والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني.

ونددت بالاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، الخاص بالتعاون والتمويل لمشاريع البحث العلمي، في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وأعربت الوزارة عن استيائها من استمرار انحياز الولايات المتحدة الأميركية لإسرائيل على حساب قضايانا العادلة، والاستمرار في تشجيعها على الإمعان في احتلالها لأراضينا، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية.

وأكدت استمرار تحركاتها على كافة المستويات، العربية والإقليمية والدولية، لمقاطعة هذه المؤسسات غير الشرعية المقامة على أراضينا المحتلة، وعدم الالتفات للاتفاق الإسرائيلي الأميركي.

#التعليم العالي #جامعة أرائيل #الجامعات الاسرائيلية #مستوطنات #الاراضي الفلسطينية

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