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وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

الخميس 29 أكتوبر 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز



غزة /سما/

جتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مؤخرًا بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز لمناقشة عدة قضايا لها علاقة بالتوريد والاستيراد.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للصناعة رائد الجزار، على أهمية توفر المواصفات المطلوبة في فروش الغاز ومستلزماته وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية للمواطنين.

وأوضح الجزار، أن قرار الإفراج عن البضائع المستوردة أو إتلافها يكون حسب نتائج الفحص المخبري لها، والتي ترسب منها يتم إتلافها على الفور.

وتم خلال الاجتماع إعطاء الشركات مهلة حتى الثالث من الشهر القادم كأخر موعد لإدخال كميات مستوردة، حسب المواصفات التي كان يعمل بها سابقا.

وأبدى الجزار استعداد الوزارة بالرد على استفسارات أصحاب الشركات في المشكلات التي تواجههم على أن يلتزمون بالمواصفات والجودة.

وتعهدت الشركات بعدم إدخال أي بضاعة لا تتطابق مع المواصفات الفلسطينية، ومن حق الوزارة إتلاف الراسب منها.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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