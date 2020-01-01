  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النضال الشعبي تدعو لإعادة فتح ملف مجزرة كفر قاسم

الخميس 29 أكتوبر 2020 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
النضال الشعبي تدعو لإعادة فتح ملف مجزرة كفر قاسم



رام الله /سما/

قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في ذكرى مجزرة كفر قاسم التي تصادف اليوم  الخميس، والتي راح ضحيتها 49 فلسطينيا بدم بارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن" المجزرة مازالت شاهدة على وحشية ودموية الاحتلال".

وأكدت الجبهة على أن حكومة الاحتلال تواصل جرائمها ضد الارض والإنسان الفلسطيني عبر هجومها الاستيطاني وتهويد واسرلة مدينة القدس في ظل غياب المساءلة الدولية،والهرولة العربية نحو التطبيع .

وشددت على ضرورة إعادة قراءة المشهد الفلسطيني، ووضع استراتيجية عمل وطنية موحدة في ظل ما تتعرض له القضية والشعب الفلسطيني من إجراءات منظمة وممنهجة تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشراكة ودعم امريكي.

وأشارت الى أن جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب يجب أن لا تمر دون محاكمة دولية وملاحقة مرتكبي هذا المجازر البشعة في كافة المحاكم الدولية وتقديمهم كمجرمي حرب، من خلال إعادة فتح ملف مجزرة كفر قاسم سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مجلس الأمن
الدولي.

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وكافة محبي العدل والسلام في العالم بتشكيل أكبر تجمع قانوني لرفع القضايا على مرتكبي جرائم الحرب من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 

#جبهة النضال الشعبي #مجزرة كفر قاسم

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

حفيد "أبو يوسف النجار" ..مرشح فلسطيني للكونغرس يثير الجدل بصورة مع باراك

الأخبار الرئيسية

اشتيه

رئيس الوزراء: سنرفع نسبة صرف الرواتب خلال الاشهر المقبلة.. وهذا ما طلبناه من البنوك بشأن الخصومات

اسرائيل تبعث رسالة للرئيس عباس عبر ايطاليا.. إليك تفاصيلها

ترامب

نيويورك تايمز: الفلسطينيون يراهنون على فوز بايدن.. ولا يريدن التفكير بفوز ترامب!

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة وفد حماس للقاهرة: مساعدات طبية.. وآلية جديدة لعمل معبر رفح

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس