"مسألة وقت فقط".. مبعوث ترامب: موضوع الضم لازال قائمًا ودول أخرى في طريقها للتطبيع

القدس المحتلة /سما/

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آفي بركوفتش، والذي ساهم بشكل كبير في إبرام اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، خلال حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "موضوع الضم لازال قائمًا ولم ينزل من جدول الأعمال"، قائلًا: إن "هذا أمر يمكننا القيام به لاحقًا وهو ليس موضوع لا نوافق عليه".



وأوضح بركوفتش أن الطاقم الأمريكي للمفاوضات السياسية في الشرق الأوسط، يُجري محادثات مع "نحو عشر دول إضافية في العالم العربي بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل".



وأشار بركوفتش إلى محادثات عميقة ومفصلة جدًا تجري في هذا الشأن، وجميعها تعزز الهدف، وقال: "السؤال هو ليس هل يمكن، وإنما فقط مسألة تتعلق بالتوقيت".



وتطرق بركوفتش إلى الاتفاقات مع البحرين والإمارات، والتي كان شريكًا فعالًا بصياغتها، قائلًا: إنه "لا يوجد أدنى شك أن زخمًا جلبته الإمارات، هذا أدى لإبرام الاتفاق مع البحرين.. للحقيقة، تلقيت مكالمة منهم في اليوم الذي أبرمنا فيه الاتفاق مع الإمارات حيث قالوا: نحن نريد أيضًا".



وعندما سُئل عن الاتفاق حول طائرات "F35" مع الإمارات، أجاب بركوفتش: "جميعًا نعلم أن الإماراتيين على مدار سنوات طويلة أرادوا الحصول عليها، لكن هذا لم يكن جزءًا من الاتفاق. هذا أمر نحن ندرس القيام به، لكن هذا سؤال منطقي. هذا يمكن أن يحدث فقط إن تأكدنا أن الأمر لا يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل".