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جلسة مهمة للكابينت الأمني الإسرائيلي استمرت 3 ساعات

الخميس 29 أكتوبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة مهمة للكابينت الأمني الإسرائيلي استمرت 3 ساعات



القدس المحتلة /سما/

عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، "الكابينت"، مساء أمس الأربعاء، جلسة مهمة ،استمرت لمدة ثلاث ساعات.
 
وقال المراسل العسكري بإذاعة الجيش جليتساهل، تساحي دفوش، صباح اليوم، إن الوزراء ناقشوا بالجلسة، الأوضاع على الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية.
 
ونقل المراسل دفوش، عن بعض الوزراء الذين شاركوا بالجلسة قولهم: "إن الأمر الذي تم مناقشته، كان في غاية الأهمية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
 
يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يجري بهذه الأيام، تدريبا أركانيا ضخما، يطلق عليه اسم "السهم الفتاك"، يحاكي وقوع حربًا على عدة جبهات في نفس الوقت.

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