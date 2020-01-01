المغرب : سبب وفاة الصحفي ادريس اوهاب

أعلنت مصادر إعلامية اليوم الخميس، عن تفاصيل خبر وفاة الصحفي إدريس أوهاب الصحفي في القناة المغربية الثانية بعد معاناة صعبة مع المرض خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت المصادر وفاة إدريس أوهاب في مستشفى سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، إثر معاناة مع مضاعفات مرض كوفيد 19 (فيروس كورونا)، حيث انتقل إلى رحمة الله اليوم.

وحسب المصادر، فقد اشتكى إدريس أوهاب من ألم شديد الساعات الأخيرة قبل وفاته، إلا أنه بقي يقاوم مضاعفات الفيروس حتى النفس الأخير وفاضت روحه إلى السماء الساعة 2 فجرًا.

وأفادت المصادر بأنه تم تشييع جثمان الصحفي الراحل أوهاب أحد خريجي المعهد العالي للاتصال والإعلام بالرباط، والصلاة عليه ظهرًا، مشيرة إلى أنه تم دفنه في مقبرة الغفران.

ونعى الصحفيون والمتابعون، الصحفي إدريس أوهاب، مستعرضين أبرز مواقفه الكوميدية وإنجازاته على الصعيد المهنية سواء بالقناة الثانية "دوزيم" التي قدم أولى نشراتها.

يشار إلى أن الإعلامي إدريس أوهاب متزوج من السيدة سعيدة عزوزي ولديه طفلين اثنين، حيث انتقل لرحمة الله عن عمر يناهز 56 سنة عقب مسيرة مهنية مميزة بالمجال الصحفي.

وتميز الصحفي إدريس أوهاب عبر البرامج الرياضية في القناة الثانية، إذ كان يقدم وجبة رياضية منوعة كل صباح حول آخر مستجدات كرة القدم المغربية وكل الألعاب والأنشطة.