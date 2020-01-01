الفنانة أصالة : تهاجم الرجال وتصفهم بأنهم "ما فيهم عقل" (فيديو)

وكالات / سما /

أحدثت الفنانة أصالة جدلا واسعاً بعد نشر برومو حلقتها من برنامج “قعدة رجالة”، الذي يقدّمه النجوم نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، حيث فاجأتهم بهجوم قاسٍ على الرجال في بداية الحلقة، قائلةً: “الرجالة ما فيهم عقل”، ولتكشف بعد ذلك التجارب التي مرّت بها وجعلتها تقرّ بذلك.

وفتحت أصالة قلبها للتحدّث عن مواضيع مختلفة واجهتها بعد الانفصال، والمشاعر المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن.

وخلال الحلقة، حاول النجوم الثلاثة الدفاع عن أنفسهم، وإثبات أن ليس كل الرجال مثلما تظنّ أصالة، وأن قلب الرجل أكثر مرونةً وبإمكانه تقبّل الكثير من الاحتمالات، أما أصالة فتمسّكت برأيها بقوة.