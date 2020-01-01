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مشاهدة مباراة الجزيرة وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الخميس 29 أكتوبر 2020 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزيرة وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نقدم لمتابعي كرة القدم الأردنية، رابط مشاهدة مباراة الجزيرة وشباب الأردن بث مباشر اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة شباب الأردن والجزيرة مباشر تنقل على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة عمان من استاد الملك عبدالله الثاني.

وسجل شباب الأردن انتصاره الأخير على الجزيرة قبل ثلاثة مواسم بهدفين مقابل هدف سجلهما بوجان وبراء مرعي، فيما سيطر الأخير على المواجهات المباشرة اللاحقة لها.

وتلقى الجزيرة ضربة قوية الساعات المنصرمة بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وهم نور الدين الروابدة، زيد الزواهرة، عبدالله العطار، حمزة الصيفي.

رابط مباراة الجزيرة وشباب الأردن

وأشار أطباء الجزيرة إلى أن الرباعي لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة، إذ ما زالت حالتهم الصحية مستقرة، علما أن الإحصائيات العالمية لم تسجل تدهور صحة لاعبي كرة القدم.

ويواصل الجزيرة التقدم نحو الأمام في جدول ترتيب الدوري الأردني، كونه موجود في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة أمام الفيصلي وست نقاط خلف الوحدات المتصدر.

في المقابل، يعاني شباب الأردن في مذيلة جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط بالتساوي مع شباب العقبة، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي الأخير ونقطة خلف سحاب.

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