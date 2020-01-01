  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد كرة السلة يستكمل دوري السيدات في السادس والثامن من الشهر المقبل

الخميس 29 أكتوبر 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة السلة يستكمل دوري السيدات في السادس والثامن من الشهر المقبل



رام الله / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، استكمال دوري كرة السلة النسوي الذي كان انطلق في بداية الموسم وتوقف بفعل جائحة كورونا، في السادس والثامن من الشهر المقبل، ليكون آخر نشاط للاتحاد قبل الانتخابات التي ستعقد للاتحادات الرياضية خلال الفترة الحالية لانتخاب مجالس إدارات للاتحادات.

ويشارك في الدوري أربعة أندية وهي: ارثوذكسي بيت ساحور، ودلاسال القدس، وأكاديمية القدس، وتيرسنطا بيت حنينا، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، وفق البروتوكول الطبي والصحي كما حصل مع استكمال دوري جوال السلوي الذي اختتم قبل اكثر من اسبوعين بتتويج ارثوذكسي بيت ساحور بطلا له وابداع وصيفا.

ويقص شريط الافتتاح فريقا أكاديمية القدس وارثوذكسي بيت ساحور يوم الجمعة السادس من الشهر على صالة ماجد أسعد بالبيرة الساعة الرابعة مساء فيما تجمع المباراة الثانية تيرسنطا بيت حنينا ودلاسال القدس. 

فريق بيت ساحور الطامع لتحقيق دوري الآنسات ليحقق ثنائية نادرة بعد فوزه بكأس دوري الرجال، وفي الجانب الآخر اكاديمية القدس صاحب الاداء الطيب في الدوري الحالي، ووصيف الدوري قبل إيقافه بسبب الجائحة يتطلع للفوز والذهاب بعيدا والفوز بالدوري النسوي.

المباراة الثانية ستكون ديربي مقدسي بامتياز حيث يلتقي تراسنطا بيت حنينا صاحب المركز الأول واحد أهم المرشحين للقب لما يضم الفريق من عناصر مميزة من اللاعبات، أما دلاسال القدس الذي يبحث عن التعويض مستخدما خبرة لاعباته ومدربه، فهو يريد إعادة المجد للفريق خاصة انه حصل على الوصافة بالدوري الماضي وهذا ليس طموح الفريق المقدسي بل اللقب هو ما يريده.

وأنهى الاتحاد استعداداته لاستكمال الدوري من خلال التنسيق مع البروتوكول الطبي والصالات والاندية المشاركة والحكام حتى يخرج الدوري بأبهى صورة خاصة انه سيكون آخر نشاط قبل الانتخابات.

#اتحاد كرة السلة #دوري السيدات

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

حقيقة خبر وفاة الشيخ عايض القرني بفيروس كورونا

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

القناة 12: التطبيع مع السودان ثمرة مفاوضات طويلة تمت بدعم من السعودية ومصر والإمارات

"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة