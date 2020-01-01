اتحاد كرة السلة يستكمل دوري السيدات في السادس والثامن من الشهر المقبل

رام الله / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، استكمال دوري كرة السلة النسوي الذي كان انطلق في بداية الموسم وتوقف بفعل جائحة كورونا، في السادس والثامن من الشهر المقبل، ليكون آخر نشاط للاتحاد قبل الانتخابات التي ستعقد للاتحادات الرياضية خلال الفترة الحالية لانتخاب مجالس إدارات للاتحادات.

ويشارك في الدوري أربعة أندية وهي: ارثوذكسي بيت ساحور، ودلاسال القدس، وأكاديمية القدس، وتيرسنطا بيت حنينا، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، وفق البروتوكول الطبي والصحي كما حصل مع استكمال دوري جوال السلوي الذي اختتم قبل اكثر من اسبوعين بتتويج ارثوذكسي بيت ساحور بطلا له وابداع وصيفا.

ويقص شريط الافتتاح فريقا أكاديمية القدس وارثوذكسي بيت ساحور يوم الجمعة السادس من الشهر على صالة ماجد أسعد بالبيرة الساعة الرابعة مساء فيما تجمع المباراة الثانية تيرسنطا بيت حنينا ودلاسال القدس.

فريق بيت ساحور الطامع لتحقيق دوري الآنسات ليحقق ثنائية نادرة بعد فوزه بكأس دوري الرجال، وفي الجانب الآخر اكاديمية القدس صاحب الاداء الطيب في الدوري الحالي، ووصيف الدوري قبل إيقافه بسبب الجائحة يتطلع للفوز والذهاب بعيدا والفوز بالدوري النسوي.

المباراة الثانية ستكون ديربي مقدسي بامتياز حيث يلتقي تراسنطا بيت حنينا صاحب المركز الأول واحد أهم المرشحين للقب لما يضم الفريق من عناصر مميزة من اللاعبات، أما دلاسال القدس الذي يبحث عن التعويض مستخدما خبرة لاعباته ومدربه، فهو يريد إعادة المجد للفريق خاصة انه حصل على الوصافة بالدوري الماضي وهذا ليس طموح الفريق المقدسي بل اللقب هو ما يريده.

وأنهى الاتحاد استعداداته لاستكمال الدوري من خلال التنسيق مع البروتوكول الطبي والصالات والاندية المشاركة والحكام حتى يخرج الدوري بأبهى صورة خاصة انه سيكون آخر نشاط قبل الانتخابات.