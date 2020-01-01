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مشاهدة مباراة التعاون والقادسية بث مباشر : القناة الرياضية السعودية

الخميس 29 أكتوبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة التعاون والقادسية بث مباشر : القناة الرياضية السعودية



الرياض / سما

تقدم لكم وكالة سما رابط مشاهدة مباراة التعاون والقادسية بث مباشر المقرر إقامتها اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 في استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).

مباراة التعاون والقادسية مباشر تبث على قناة السعودية الرياضية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من دوري محمد بن سلمان.

ومن المنتظر انطلاق مباراة القادسية والتعاون الساعة 07:50 مساء بتوقيت الرياض والعراق والكويت والأردن، 06:50 لدى مصر وفلسطين وليبيا والسودان، 08:50 حسب وقت الإمارات.

رابط مباراة التعاون والقادسية

ويعتبر القادسية خصما عنيدا خاصة حينما يواجه التعاون، إذ لا تشير المواجهات السابقة إلى أفضلية أي فريق على حساب الثاني، لا سيما في الموسمين الأخيرين الذين يشهدان منافسة قوية.

وفاز القادسية في مباراة ذهاب الدوري الموسم المنصرمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يعود التعاون ويضرب بقوة إيابا بهدفين نظيفين للاعب المحترف لديه نيلدو وربيع سفياني.

وقدم التعاون أداء جيدا في الجولة الأولى والثانية بالدوري، حيث نجح في جمع 4 نقاط ليصبح حاليا في المركز السابع بالتساوي مع الهلال والشباب والفيصلي والفتح والرائد.

في المقابل، خسر القادسية في لقاء وفاز بالآخر، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الوحدة، في حين استطاع الأهلي والاتفاق تصدر الترتيب بست نقاط كاملة.

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