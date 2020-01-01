آبل تحذر مستخدمي آيفون 11 من هذه الخاصية

وكالات / سما /

حذرت شركة آبل الامريكية مستخدمي هواتف iPhone 11 من خاصية جديدة أطلقت عليها اسم " MagSafe" لهواتف آيفون 12.

وأوضحت الشركة التقنية العالمية، أن الخاصية الجديدة أضيفت للهاتف الجديد iphone12 وهي عبارة عن مغناطيس في الايفون يمكّن من لصق أي شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرة.

وبيّنت أن الخاصية تعمل كشاحن لاسلكي سريع، حيثُ قررت الشركة إلغاء إصدار شواحن للهواتف.

وفي حال استخدم مستخدمي هواتف آيفون 11 تلك الخاصية، فإن الهواتف ستعمل ببطء شديد للغاية، إلى حد قد يتلف الهاتف على المدى البعيد، وفق موقع Macworld.

وأشار الموقع، إلى أن الشاحن اللاسلكي MagSafe يستخدم معيار QI المعمول به للشحن اللاسلكي حيث يدعم هواتف آيفون 12 فقط بطريقة أفضل، ولا يؤدي نفس الكفاءة مع الهواتف الأقدم بدءا من آيفون 11 .

وكانت شركة آبل قد حذرت سابقًا، من وضع الشاحن اللاسلكي MagSafe على غطاء أو حافظة هواتف آيفون12، قد يؤدي ذلك إلى ظهور علامة دائرية تشوه مظهر الغطاء.