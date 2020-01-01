  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

آبل تحذر مستخدمي آيفون 11 من هذه الخاصية

الخميس 29 أكتوبر 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تحذر مستخدمي آيفون 11 من هذه الخاصية



وكالات / سما /

حذرت شركة آبل الامريكية مستخدمي هواتف iPhone 11 من خاصية جديدة أطلقت عليها اسم " MagSafe" لهواتف آيفون 12.

وأوضحت الشركة التقنية العالمية، أن الخاصية الجديدة أضيفت للهاتف الجديد iphone12 وهي عبارة عن مغناطيس في الايفون يمكّن من لصق أي شاحن لاسلكي على الهاتف مباشرة.

وبيّنت أن الخاصية تعمل كشاحن لاسلكي سريع، حيثُ قررت الشركة إلغاء إصدار شواحن للهواتف.

وفي حال استخدم مستخدمي هواتف آيفون 11 تلك الخاصية، فإن الهواتف ستعمل ببطء شديد للغاية، إلى حد قد يتلف الهاتف على المدى البعيد، وفق موقع Macworld.

وأشار الموقع، إلى أن الشاحن اللاسلكي MagSafe يستخدم معيار QI المعمول به للشحن اللاسلكي حيث يدعم هواتف آيفون 12 فقط بطريقة أفضل، ولا يؤدي نفس الكفاءة مع الهواتف الأقدم بدءا من آيفون 11 .

وكانت شركة آبل قد حذرت سابقًا، من وضع الشاحن اللاسلكي MagSafe على غطاء أو حافظة  هواتف آيفون12، قد يؤدي ذلك إلى ظهور علامة دائرية تشوه مظهر الغطاء.

#آبل #آيفون 11 #آيفون 12 #آيفون

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

حقيقة خبر وفاة الشيخ عايض القرني بفيروس كورونا

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 8 وفيات و623 إصابة بكورونا و463 حالة تعافٍ من الفيروس

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

القناة 12: التطبيع مع السودان ثمرة مفاوضات طويلة تمت بدعم من السعودية ومصر والإمارات

"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة