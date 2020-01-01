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فيديو .. سامسونغ تشعل ثورة في عالم صناعة الشاشات

الخميس 29 أكتوبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. سامسونغ تشعل ثورة في عالم صناعة الشاشات



وكالات / سما /

تمكن خبراء شركة سامسونغ وجامعة ستانفورد من تطوير نوع جديد من الشاشات بكثافة بيكسلات مذهلة.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن OLED  الجديدة التي طوروها تتمتع بكثافة بيكسلات تعادل 10000 ppi أي (10000 بيكسل في البوصة الواحدة من الشاشة).

وعلى سبيل المقارنة فإن شاشات هواتف Galaxy S20 الحديثة من سامسونغ مثلا تتمتع بكثافة بيكسلات تعادل 536 ppi، أما شاشات هواتف Sony Sony Xperia 1 الجديدة التي تعرض فيديوهات  4K فتتمتع بكثافة بيكسلات تعادل 664 ppi.

ويشير مطورو الشاشات الجديدة إلى أنهم استخدموا في تطوير هذه الشاشات تقنيات خاصة، وأدخلوا فيها عدة طبقات رقيقة جدا، إحداها مصنوعة من الفضة وأخرى مصنوعة من معدن عاكس للضوء.

وتساعد التقنية غير المسبوقة التي استعملت في تصنيع هذه الشاشات وفقا لمطوريها على منح الشاشة معدل سطوع أعلى ودقة كبيرة جدا في عرض الصور والفيديوهات، إضافة إلى أن المستخدمين لن يلحظوا الفجوات التي تظهر بين البيكسلات كما هو الحال مع بعض الشاشات حاليا.

وأن هذه الشاشات ستكون ملائمة لنظارات VR وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وستجعل الصور أكثر واقعية لأعين المستخدمين.

#الشاشات #سامسونغ

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