مشاهدة مباراة الباطن والرائد اليوم بث مباشر في الدوري السعودي

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر المقررة اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الباطن والرائد مباشر تنقل مباشرة على القناة الرياضية السعودية الثانية(KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري، عند الساعة 05:50 بتوقيت مكة المكرمة والكويت.

وتتميز لقاءات الفريقين بعدم وجود تفوق لنادٍ على حساب الآخر، حيث فاز الباطن بهدفين مقابل هدف في ذهاب دوري الموسم الماضي، فيما انتصر الرائد إيابا بهدف نظيف.

رابط مباراة الباطن والرائد مباشر

ولا تزال الجماهير غائبة عن المدرجات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيما كشفت تقرير صحفية عن دراسة جديدة لعودتها مع نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الرائد إلى تخطي هذه العقبة من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث أنه يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف الاتفاق والأهلي المتصدرين.

ويتقاسم الرائد المركز الثالث مع عدد من الفرق، منها الفتح والفيصلي والشباب الذين تمكنوا من حصد أربع نقاط من مباراتين فقط، الأمر الذي يؤكد شدة المنافسة هذا الموسم.

أما الباطن الذي يعاني بشدة الموسم الجاري، إذ ما زال رصيده خاليا من النقاط مع انقضاء أول جولتين، بالتساوي مع النصر والعين وضمك، لكن بفارق قريب عن المنافسين.